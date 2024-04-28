نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المصري والداخلية بالدوري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق الداخلية بالجولة العشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة المصري ضد الداخلية

تنطلق هذه المباراة في الرابعة عصر اليوم الأحد الموافق 24 ابريل الجاري على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد الداخلية

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

يحتل المصري البورسعيدي المركز الثاني وصافة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة بعدما خاض 18 مباراة حيث فاز المصرى فى 9 مواجهات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 أخرى وسجل لاعبو المصرى 27 هدفا واستقبلت شباكهم 25 هدفا آخر.