نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الثلاثاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 29 إبريل الجاري، مواجهات من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي.

موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا اليوم في الدوري الإسباني

ومن المنتظر أن تقام مباراة برشلونة ضد فالنسيا، في بطولة الدوري الإسباني، مساء اليوم الإثنين الموافق 29 أبريل 2024، على ملعب مونتجويك، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويحتل اللاعب أرتيم دوفبيك نجم فريق جيرونا جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم حتى الآن، برصيد 18 هدف؛ ويليه النجم الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب فريق ريال مدريد برصيد 17 هدف.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني

1- أرتيم دوفبيك، جيرونا، 18 هدفًا.

2 جود بيلينجهام، ريال مدريد، 17 هدفًا.

3 أنتي بوديمير، أوساسونا، 16 هدفًا.

4 ألكسندر سورلوث، فياريال، 15 هدفًا.

5 بورخا مايورال، خيتافي، 15 هدفًا.

6 جوركا جوروزيتا، أتلتيك بلباو، 14 هدفًا.

7 ألفارو موراتا، أتلتيكو مدريد، 14 هدفًا.

8 روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 13 هدفًا.

أنطوان جريزمان، أتلتيكو مدريد، 13 هدفًا.

10 فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، 13 هدفًا.