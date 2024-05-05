انت الأن تتابع خبر الفيصلي والوحدات يلتقيان سحاب ومغير السرحان الإثنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من المنتظر أنْ تُستأنف يوم غدٍ الاثنين، منافسات بطولة كأس الأردن لكرة القدم، بإقامة مباراتين في إطار منافسات دور الستة عشر من البطولة.

ويلتقي فريق الفيصلي مع فريق سحاب عند السادسة مساء على ستاد عمان الدولي، فيما يلعب مغير السرحان مع الوحدات عند الثامنة و45 دقيقة على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.

ويلعب الفائز من مباراة الفيصلي وسحاب مع فريق السلط في دور الثمانية، فيما يلعب الفائز من مباراة مغير السرحان والوحدات مع فريق الرمثا.