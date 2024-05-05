نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع كوناتيه وتريزيجيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعمل إدارة النادي الأهلي في الموسم الحالي على ضم بعض اللاعبين المميزين من الخارج، للاستعداد جيدا للمشاركة في نسخة كأس العالم للأندية القادمة لأول مرة بنظامها الجديد ومشاركة 25 فريق.

وحدد مسؤولو القلعة الحمراء، بعض الأسماء المرشحة لبدء المفاوضات معهم تمهيدا لضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

- موقف الأهلي من التعاقد مع تريزيجيه وكوناتي

وتابع:" لا حقيقة لم يتردد حول قدوم محمود تريزيجيه إلى الأهلي الموسم القادم، اللاعب لا يخطط للعودة في المواسم القادمة، والأهلي لم يفكر في ضم اللاعب من الأساس"

وواصل:" الحديث عن كوناتيه ليس صحيحا والأهلي لم يفتح باب مفاوضات مع اللاعب في ظل انتهاء عقده مع فريقه هذا الموسم".

على جانب آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة الحسم أمام نظيره الترجي التونسي، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، مساء الثامن عشر من شهر مايو الجاري، على ملعب رادس.

