نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| غياب حاوي الأهلي عن مواجهتي الترجي.. وتأكد رحيل هذا اللاعب بنهاية الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسمت إدارة النادي الأهلي في الفترة الحالية، مصير بعض اللاعبين من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، خاصة الأجانب.

ونجحت كتيبة مارسيل كولر في الفوز أمام منافسه نادي الجونة بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن مؤجلات القلعة الحمراء بالدوري المصري الممتاز.

موقف نجوم الأهلي من المشاركة في المباريات

أكد شوبير عبر إذاعة أون تايم سبورت: "سيتم تدعيم خط الدفاع، وتم ترشيح بعض المحليين مثل مصطفى العش ومحمد إسماعيل وإياد العسقلاني، واجنبي وحيد هو الجزائري زين الدين بلعيد".

وأشار: "أزمة كريستو تتمثل في أنه لم ينال إعجاب كولر والمدرب اقترح رحيله، ويوجد خلاف بسبب اقتناع الإدارة باللاعب، وكريستو أبدى رغبته في الرحيل".

واختتم: "كريم فؤاد وضعه مثل كهربا، يوجد العديد من اللاعبين المتألقين في الفترة الأخيرة وأصبح ترتيبه متأخر، وأحمد عبد القادر خارج مواجهتي الترجي وديانج أصبح هو أخر اللاعبين الذي يدفع به في المباريات بسبب إصابته وهذا هو نظام المدرب مع اللاعبين العائدين من إصابات كبيرة".