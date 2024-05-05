عاجل.. كلوب يحسم مصير مشاركة صلاح أساسيًا في مباراة ليفربول وتوتنهام

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر إنجليزية، قرار الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول بشأن مشاركة النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة توتنهام القادمة.

صلاح يعود لتشكيل ليفربول أمام توتنهام

ويلتقي فريق ليفربول، بنظيره توتنهام مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسب التقارير الإنجليزية فأن كلوب سوف يُعيد محمد صلاح للمشاركة أساسيًا في تشكيل "الريدز" بمباراة اليوم أمام توتنهام.

وكان كلوب قد وضع محمد صلاح، على دكة البدلاء في المباراة الأخيرة أمام وست هام حيث شارك اللاعب في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني للمباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.

يشار إلى أن محمد صلاح قد دخل في مشادة كلامية مع كلوب وذلك لحظة استعداده للدخول كبديل في مباراة وست هام.

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول وتوتنهام على ملعب "أنفيلد"، اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مدينتي القاهرة ومكة المكرمة.