نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل كلاسيكو الأهلي.. ماذا يحتاج الهلال لحسم لقب دوري روشن السعودي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قريبًا من حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الحالي 2023-2024 بشكل رسمي.

ماذا يحتاج الهلال لحسم لقب دوري روشن السعودي؟

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، غدًا الإثنين.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 83 نقطة، بينما يتواجد النصر في المركز الثاني برصيد 74 نقطة.

ويحتاج الهلال من أجل حصد لقب الدوري السعودي بشكل رسمي 4 نقاط فقط، من 5 مباريات متبقية له في الموسم الحالي.

وفي حال نجح الهلال في حسم الكلاسيكو لصالحه أمام الأهلي، فإنه سيصبح على بعد نقطة واحدة من حصد اللقب.

فيما يحسم الزعيم اللقب بشكل رسمي في حالة تعثر النصر أمام الأخدود يوم الخميس المقبل.

ويتبقى لفريق الهلال5 مباريات في الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين، أمام الأهلي والحزم ثم النصر ثم الطائي وفي الأخير الوحدة.