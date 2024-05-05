عاجل.. خطاب رسمي من الأهلي لـ "كاف" بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - نشرت تقارير تونسية، طلب النادي الأهلي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، وذلك قبل المواجهة المرتقبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي من المقرر لها أمام الترجي التونسي.

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي، يوم 18 مايو الجاري في تونس، كما ستقام مواجهة العودة في مصر يوم 25 من الشهر ذاته.

خطاب رسمي من الأهلي بشأن موقعة النهائي الإفريقي

وحسبما ذكر موقع "نسمة سبور" التونسي، إن النادي الأهلي قام بإرسال خطابًا رسميًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يرفض من خلاله تعيين حكامًا من شمال إفريقيا لمواجهة ذهاب نهائي البطولة.

وجدير بالذكر أن الأهلي كان قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطيه مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكان الترجي التونسي قد فاز على نظيره ماميلودي صن داونز في دور نصف النهائي، بهدفين دون رد، بمجموع المباراتين، ليضرب موعدًا مع الأهلي يوم 18 مايو الجاري.