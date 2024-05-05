نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، على التشكيل الذي سيواجه سموحة اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكشفت مصادر خاصة أن جوميز يخطط لإجراء تغييرات عديدة في التشكيل الأساسي، بهدف إراحة بعض اللاعبين استعدادًا لمباراة نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جوميز يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: إبراهيما نداي، حسام عبد المجيد، ياسر حمد، وعمر جابر.

خط الوسط: زياد كمال، سيف فاروق جعفر، عبد الله السعيد، سيد عبد الله (نيمار)، وناصر ماهر.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

مقارنةً بالتشكيل الذي خاض به الزمالك مباراته الأخيرة ضد البنك الأهلي، هناك تغييرات كثيرة، حيث بقي الرباعي محمد عواد، وعمر جابر، وعبد الله السعيد، وناصر ماهر في التشكيل الأساسي.

أما اللاعبين الذين تم استبعادهم من التشكيل الأساسي، إما للإصابة أو لأسباب أخرى، فهم: أحمد فتوح، وأحمد مصطفى "زيزو"، ونبيل عماد "دونجا"، وأحمد حمدي، ومصطفى شلبي، وحمزة المثلوثي، ومصطفى الزناري.

يحتل الزمالك المركز 12 في ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، ويسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته، بعد فوزه في آخر ثلاث مباريات بالدوري، كان آخرها ضد البنك الأهلي بنتيجة 1-0.

