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أحمد جودة - القاهرة - سجل المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز ظهوره رقم 100 بقميص فريقه مانشستر سيتي خلال الفوز الساحق على وولفرهامبتون 5-1 أمس ‏السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز‎.‎

سجل القناص النرويجي إيرلينغ هالاند أربعة أهداف "سوبر هاتريك" في الدقائق 12 من ضربة جزاء ‏و35 والدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول من ‏ضربة جزاء، 54، فيما سجل البديل ألفاريز الهدف الخامس في الدقيقة 85‏‎.‎

وفي الدقيقة 53 سجل هوانغ هي تشان هدف وولفرهامبتون الوحيد‎.‎

ألفاريز يدخل نادي الـ100 مع مانشستر سيتي

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 82 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة ‏خلف آرسنال متصدر الترتيب، مع وجود مباراة مؤجلة لسيتي‎.‎

وشارك جوليان ألفاريز كبديل وسجل هدفه الـ 35 مع سيتي أمام وولفرهامبتون.

كان ألفاريز مؤثرًا منذ وصوله إلى ملعب الاتحاد في صيف عام 2022، ولعب دورًا أساسيًا في الفوز بخمسة ألقاب خلال موسمين.

وساهم اللاعب صاحب الرقم 19، بقوة بتتويج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 في قطر.

وشارك ألفاريز هذا الموسم في 51 مباراة على مستوى كافة المسابقات حتى الآن.

خلال موسمين، سجل ألفاريز 19 هدفًا في الدوري الإنجليزي، وثمانية أهداف في دوري أبطال أوروبا، وأربعة أهداف في كأس الاتحاد الإنجليزي، وهدفين في كأس العالم للأندية، وهدف في درع الاتحاد.

بشكل عام شارك ألفاريز في 5960 دقيقة، وتمكن من صناعة 17 هدفًا، وصنع 128 فرصة محققة، بجانب أهدافه الـ35.

وبحسب الموقع الرسمي لمانشستر سيتي فإن ألفاريز صاحب الـ24 عامًا يمتلك الآن معدل هدف أو تمريرة حاسمة كل 115 بقميص مانشستر سيتي.