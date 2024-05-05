نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يوجه طلبًا خاصًا لـ "كاف" قبل مواجهة الترجي بنهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أظهرت تقارير تونسية أن النادي الأهلي قد تقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قبل المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا ضد الترجي الرياضي التونسي.

الأهلي يوجه طلبًا خاصًا لـ كاف قبل مواجهة الترجي

تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية بعد فوزه بنتيجة ثلاثية نظيفة على فريق مازيمبي الكونغولي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

من جانبه، تأهل الترجي الرياضي التونسي إلى المباراة النهائية بعد تفوقه على فريق ماميلودي صن داونز في دور نصف النهائي بنتيجة هدفين دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ووفقًا لما نشره موقع "نسمة سبور" التونسي، فقد قام النادي الأهلي بإرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يرفض فيه تعيين حكام من شمال إفريقيا لإدارة مباراة الذهاب في نهائي البطولة.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي يوم 18 مايو الحالي في تونس، فيما ستجرى مباراة الإياب في مصر يوم 25 مايو.