نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. غياب حاوي الأهلي عن مواجهتي الترجي والأحمر يخاطب الكاف.. فينيسيوس يسخر من نجم برشلونة وميسي وسواريز يكتبان التاريخ مع إنتر ميامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأحد 5-5-2024 في السطور التالية:

غياب حاوي الأهلي عن مواجهتي الترجي

الأهلي

حسمت إدارة النادي الأهلي في الفترة الحالية، مصير بعض اللاعبين من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، خاصة الأجانب.

ونجحت كتيبة مارسيل كولر في الفوز أمام منافسه نادي الجونة بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن مؤجلات القلعة الحمراء بالدوري المصري الممتاز.

أكد شوبير عبر إذاعة أون تايم سبورت: "سيتم تدعيم خط الدفاع، وتم ترشيح بعض المحليين مثل مصطفى العش ومحمد إسماعيل وإياد العسقلاني، واجنبي وحيد هو الجزائري زين الدين بلعيد".

طالع تفاصيل الخبر من هنا

أخطأ في حق كولر.. محمد فضل ينتقد تصرف نجم الأهلي

الأهلي

علق محمد فضل، الذي كان لاعبًا سابقًا في فريق الأهلي، على التقارير التي تحدثت عن اعتراض أحد لاعبي الفريق على المدير الفني السويسري مارسيل كولر بشكل غير لائق، كان واضحًا ومفصلًا.

وأوضحت تقارير صحفية أن إدارة النادي قررت خصم نسبة من مستحقات محمد مجدي أفشة بسبب هذا السلوك غير اللائق، وذلك بعد مباراة مع فريق مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.

وخلال مشاركته في برنامج "الكابتن" على قناة "Dmc"، أعرب فضل عن استيائه من هذا السلوك، مؤكدًا أنه لو كان هناك اعتراض صحيح، كان ينبغي على اللاعب التعبير عنه داخل غرفة خلع الملابس بشكل محترم ومناسب، وليس أمام زملائه بطريقة غير لائقة.

طالع تفاصيل الخبر من هنا

الأهلي يوجه طلبًا خاصًا لـ "كاف" قبل مواجهة الترجي

الأهلي

أظهرت تقارير تونسية أن النادي الأهلي قد تقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قبل المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا ضد الترجي الرياضي التونسي.

تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية بعد فوزه بنتيجة ثلاثية نظيفة على فريق مازيمبي الكونغولي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

من جانبه، تأهل الترجي الرياضي التونسي إلى المباراة النهائية بعد تفوقه على فريق ماميلودي صن داونز في دور نصف النهائي بنتيجة هدفين دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ووفقًا لما نشره موقع "نسمة سبور" التونسي، فقد قام النادي الأهلي بإرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يرفض فيه تعيين حكام من شمال إفريقيا لإدارة مباراة الذهاب في نهائي البطولة.

طالع تفاصيل الخبر من هنا

فينيسيوس جونيور يسخر من نجم برشلونة

فينيسيوس جونيور

سخر البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، من رونالدو أراوخو، لاعب برشلونة، خلال احتفالات فريقه بلقب الدوري الإسباني "الليجا".

وقد حسم ريال مدريد اللقب رسميًا، يوم السبت الماضي، بفوزه على قادش بنتيجة 3-0، بينما خسر برشلونة أمام جيرونا بنتيجة 2-4 في الجولة 34 من الدوري الإسباني.

وفي إشارة ساخرة، نشر فينيسيوس جونيور عبر حسابه على منصة "إكس" تغريدة تُظهر ألقاب اللاعبين الشباب في ريال مدريد، حيث جاء الجناح البرازيلي جنبًا إلى جنب مع لاعب الوسط الأوروجوياني فيدريكو فالفيردي، برصيد 11 لقبًا لكل منهما.

كتب فينيسيوس في التغريدة: "حقبة جديدة"، ووضع رمز العينين، في إشارة إلى أنه يوجه رسالة ضمنية إلى رونالدو أراوخو.

طالع تفاصيل الخبر من هنا

ميسي وسواريز يكتبان التاريخ مع إنتر ميامي

إنتر ميامي

حقق إنتر ميامي الفوز الرابع على التوالي في الدوري الأمريكي لكرة القدم، بانتصاره الكاسح 6-2 على نيويورك ريد بولز.

وقاد الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله الأوروجوائي لويس سواريز، والوافد حديثا ماتياس روخاس، إنتر ميامي للفوز بسداسية جاءت في الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت.

وأحرز سواريز أول ثلاثية له مع الفريق الأمريكي الذي سجل معه إجمالا 12 هدفا هذا الموسم، بينما وضع روخاس توقيعه على هدفين في ثاني ظهور له منذ انضمامه لإنتر ميامي.

أما نصيب ميسي فكان هدفا وصناعة خمسة أخرى، ليصبح أول لاعب يصنع خمسة أهداف في مباراة واحدة بتاريخ (إم إل إس)، ويرفع رصيده هذا الموسم إلى 10 أهداف و12 تمريرة قاتلة.

في المقابل، أحرز فانزير هدف الفريق النيويوركي الأول، وسجل فورسبرج الهدف الثاني بعد سداسية أبناء ميامي.