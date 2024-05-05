بقيادة صلاح.. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة توتنهام في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأحد على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أليكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جاريل كوانساه، روبرتسون.

خط الوسط: واتارو إيندو، ماك أليستر، هارفي إليوت.

خط الهجوم: كودي جاكبو، محمد صلاح، لويس دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

تُنقل مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.