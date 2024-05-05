نتيجة وملخص أهداف مباراة تشيلسي ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، فوزًا ساحقا على نظيره وست هام يونايتد، بخماسية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة تشيلسي ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

وافتتح التسجيل عند الدقيقة 15 من الشوط الأول، اللاعب كول بالمر نجم فريق تشيلسي الهدف الأول.

ونجح كالاجير نجم فريق تشيلسي في تسجيل الهدف الثاني لصالح البلوز، في الدقيقة 30 من أحداث الشوط الأول.

ثم أضاف مودريك الهدف الثالث لفريق تشيلسي، عند الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، بأسيست من زميله تياجو سيلفا.

وعزز اللاعب نيوكلاس جاكسون مهاجم فريق تشيلسي النتيجة، بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 48.

ونجح مرة أخرى، جاكسون، في تسجيل الهدف الخامس لصالح تشيلسي في الدقيقة 80 من عمر الشوط الثاني، بأسيست من زميله كايسيدو.

وبهذه النتيجة، وصل فريق تشيلسي إلى المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، بينما تجمد رصيد وست هام يونايتد عند المركز التاسع برصيد 49 نقطة.