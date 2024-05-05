الأهلي يحدد أول الراحلين عن الفريق بنهاية الموسم

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أحمد جودة - القاهرة - أفصح الإعلامي أحمد شوبير عن أول اللاعبين الذين سيغادرون صفوف الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي.

الأهلي يحدد أول الراحلين عن الفريق

وأوضح شوبير خلال حديثه عبر إذاعة "راديو أون سبورت إف إم" أن هناك تحديات تواجه اللاعب التونسي محمد الضاوي كريستو في الأهلي، حيث أن المدير الفني مارسيل كولر لا يرى فيه الإمكانيات التي يبحث عنها، مما جعل قرار رحيله يتأكد نهاية الموسم الحالي.

وأوضح شوبير أن قرار رحيل كريستو كان محسوما منذ فترة، إلا أن القيود العمرية كانت تحول دون رحيله في السابق، ومن المتوقع أن يصبح فوق السن المسموح به في الموسم القادم، الأمر الذي يفتح المجال للجهاز الفني لضم لاعب أجنبي آخر بديلًا عنه.

وأشار شوبير إلى أن كريستو يعبر عن رغبته الشخصية في الرحيل عن الأهلي، حيث أنه يشعر بأنه لم يحظَ بالفرصة الكافية للمشاركة، على الرغم من قدراته الكروية، إلا أن الجهاز الفني يفضل استبعاده تمامًا، وبذلك يتم تأكيد قرار رحيله مع نهاية الموسم الحالي.

وتأتي هذه الخطوة بعد استبعاد كريستو من قائمة المباريات للأهلي خلال الفترة الأخيرة، بسبب عدم الاعتماد عليه في خط الهجوم بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين في نفس المركز.

يُذكر أن كريستو انضم إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية قبل الموسم الماضي في يناير 2023، ومنذ ذلك الحين لم يشارك سوى في 13 مباراة، دون أن يُسجل أي أهداف، ويُصنع هدفًا وحيدًا.