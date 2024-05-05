نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور مرموش.. باير ليفركوزن يواصل سلسلة اللا هزيمة ويكتسح فرانكفورت بخماسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة باير ليفركوزن أمام اينتراخت فرانكفورت وذلك ضمن منافسات الجولة الثاني والثلاثون من عمر الدوري الالماني.

و حقق باير ليفركوزن فوزا ساحقا على حساب اينتراخت فرانكفورت بخماسية مقابل هدف وحيد في مباراة شهدت مشاركة مرمرش.

أحداث مباراة ليفركوزن وفرانكفورت

افتتحت أهداف ليفركوزن بداية من اللاعب جرانيت شاكا في الدقيقة 12 من عمر المباراة.

وعادل رفاق مرموش النتيجة عن طريق اللاعب هوغو إيكيتيكي في الدقيقة 32.

وضاعف باتريك شيك النتيجة لثنائية بهدف ثان في الدقيقة 44 من عمر اللقاء.

وارتفعت الأهداف لثلاثية عن طريق إسيكييل بالاسيوس في الدقيقة 58 من ركلة جزاء.

وتواصل حفل الاهداف من جانب بطل الدوري عن طريق كل من جيريمي فريمبونغ في الدقيقة 77

وفيكتور بونيفاس في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

ترتيب الفريقين

وبهذه النتيجة رفع ليفركوزن رصيده للنقطة 84 محتلا الصدارة واينتراخت تجمد عند النقطة 46 في المركز السادس.