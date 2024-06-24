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أحمد جودة - القاهرة - يريد متابعو كرة القدم الأوروبية، معرفة موعد مباراة ألمانيا المقبلة بعد التعادل الإيجابي أمام سويسرا بنتيجة 1-1 في المواجهة القوية التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب "دوتش بانك بارك "في ختام جولات مرحلة المجموعات باليورو 2024.

موعد مباراة ألمانيا المقبلة بعد التعادل أمام سويسرا

يلتقي منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم مع وصيف المجموعة الثالثة يوم السبت المقبل 29-6-2024 على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، وذلك في إطار دور الـ16 بكأس أمم أوروبا.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ألمانيا ضد وصيف المجموعة الثالثة يوم السبت المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة لمباريات كأس أمم أوروبا 2024

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة ألمانيا ضد وصيف المجموعة الثالثة مساء السبت المقبل، عبر قنواتها.