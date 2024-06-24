نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 24-6-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 24 من شهر يونيو الجاري، مواجهات قوية في جميع البطولات، سواء الدولية أو المحلية، ويعد أبرزهم مباريات بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم أوروبا

كرواتيا ضد إيطاليا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports Max 1HD.

ألبانيا ضد إسبانيا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports Max 2HD.

مواعيد مباريات كوبا أمريكا 2024

أمريكا ضد بوليفيا الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أوروغواي ضد بنما، في تمام الساعة 04:00 صباحا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

البنك الأهلي ضد بلدية المحلة؛ في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة on time sport 2.

فاركو ضد الاتحاد السكندري في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة ON Time Sports 1HD.

الداخلية ضد زد، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة ON Time Sports 2HD.