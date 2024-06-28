نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تفاصيل حريق ستاد الإسكندرية الذي تسبب في إيقاف مباراة بيراميدز وسموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشعلت النيران في مباراة سموحة وبيراميدز في المبارة التي تقام حاليا على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وتوقفت المباراة في الشوط الثاني.

تفاصيل حريق ستاد الإسكندرية

وفي الدقيقة ال 51 توقفت احدث الشوط الثاني بين فريق سموحة وبيراميدز، بسبب النيران التي ملأت ستاد الإسكندرية وتوقف اللاعبين عن المباراة بسبب وجود حريق في الملعب.

وفور ذلك توجهت سيارة الإطفاء لمحاولة السيطرة على الوضع الحادث كما تواجد عربات الإسعاف أيضا خوفا من وجود أي إصابات.

وامتلأت مقصورة الصحفيين بالدخان المتطاير في مباراة سموحة وبيراميدز عقب اشتعال حريق داخل غرفة التحكيم في الكابلات.

وأفاد مراسل أون تايم سبورتس، أن السبب في الدخان الكثيف الذي ملأ الملعب، هو وجود ماس كهربائي في غرفة التحكم بأحد أبراج الإنارة.

وتقام حاليا مباراة تجمع بين فريق بيراميدز ضد سموحه ولحد الان المواجهة متوقفة على التعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.