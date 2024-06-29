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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني اتخذ قرارًا بشأن مصير نجم الفريق فيران جارسيا في فترة الانتقالات الصيفية.

ريال مدريد يخطط لعرض نجمه للبيع في الميركاتو الصيفي

أفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن فيران جارسيا البالغ من العمر 24 عامًا يمتلك عقدًا مع ريال مدريد يمتد حتى يونيو عام 2027، حيث واجه صعوبة في اللعب بشكل أساسي مع الملكي خلال الموسم الماضي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد قرر عرض فيران جارسيا للبيع في فترة الميركاتو الصيفي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن جارسيا كان قد انضم إلى صفوف ريال مدريد قادمًا من رايو فاييكانو في صيف عام 2023 مقابل 5 مليون يورو.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن فيران جارسيا شارك في 31 مباراة مع ريال مدريد في جميع البطولات في الموسم الماضي، حيث سجل هدف واحد وصنع 6 أهداف آخرين.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن فيران جارسيا توج مع ريال مدريد بكلا من الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد كان قد ارتبط بالتعاقد مع الكندي ألفونسو ديفيز نجم بايرن ميونخ الألماني في فترة الانتقالات الصيفية.