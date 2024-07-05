الرياضة

تعرف على موعد انضمام زيزو والنني لمعسكر المنتخب الأولمبي

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أحمد جودة - القاهرة -  


كشف محمد بركات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم موعد انضمام أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك ومحمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي لمعسكر منتخب مصر الأولمبي، قبل أولمبياد باريس 2024.

تعرف على موعد انضمام زيزو والنني لمعسكر المنتخب الأولمبي


وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بداية معسكر المنتخب الأولمبي سيكون اليوم الجمعة".
وأضاف: "ولكن محمد النني وأحمد سيد زيزو سينتظمان في تدريبات منتخب مصر يوم الأحد القادم".


وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "سفر بعثة منتخب مصر إلى باريس سيكون يوم 10، فروجيرو ميكالي، المدير الفني للفراعنة طلب إقامة معسكر في فرنسا لمدة 10 أيام".
 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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