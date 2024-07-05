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أحمد جودة - القاهرة -

قال وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت، أن من حق فريقه المشاركة في بطولة الكونفيدرالية للموسم المقبل طبقًا للوائح.

وليد دعبس: أطالب بالمشاركة في الكونفيدرالية.. و"لينا فلوس عند حسام وإبراهيم"

وتابع وليد دعبس في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس عبر قناة etc الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة: "الدور الأول لم ينتهي، وأخر موعد لإرسال أسماء الأندية المشاركة طبقًا لترتيب الدور الأول يوم 5 يوليو، والدور الأول لم ينتهي".

وواصل: "طبقًا للوائح، مودرن فيوتشر يحق له المشاركة لأن المفترض أن يتم ترشيح الأندية بناءً على ترتيب الموسم الماضي، الأهلي وبيراميدز في دوري الأبطال، والزمالك ومودرن سبورت في الكونفيدرالية".

وأكمل: "لدينا حقوق مالية عند حسام وإبراهيم حسن، لم نطلب الـ3 أشهر؛ ولكن هناك أموال لا بد أن ترد".

وواصل: "الزمالك لم يفاوضنا بشأن التعاقد مع جوناثان نجويم وأحمد عاطف".

واختتم: "لا نبرم تعاقدات بمبالغ دولارية كبيرة، والمهاجم الزامبي تعاقدنا معه برقم ليس كبير".

