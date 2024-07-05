الرياضة

أحمد أبومسلم: يوسف أيمن صفقة بديلة مميزة لتعويض محمد عبدالمنعم

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أحمد جودة - القاهرة -  

أكد أحمد أبومسلم نجم النادي أن يوسف أيمن صفقة الأهلي بديل جيد لتعويض محمد عبدالمنعم في حالة الرحيل خلال موسم الانتقالات.

أحمد أبومسلم: يوسف أيمن صفقة بديلة مميزة لتعويض محمد عبدالمنعم

وقال أبومسلم في تصريحات لملعب الشمس، يوسف أيمن من اللاعبين المميزين في خط الدفاع، مشيرا إلى أنه يجب التعود منه على أجواء الدوري المصري".

وواصل:"اللاعب يستطيع تعويض محمد عبدالمنعم ولكن الأخير أسرع منه، مشيرا إلى أن اختيار إدارة الأحمر للاستقدام فمن المؤكد أنه صفقة جيدة جدا".


وأتم: " يجب تأقلم اللاعب على أجواء الفريق الأحمر، لأنها تختلف بالطبع عن أجواء الدوري القطري".
 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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