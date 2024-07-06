عاجل.. مرتضى منصور يفتح النار على المتسبب في مرض أحمد رفعت (شاهد)

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أحمد جودة - القاهرة - فتح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سابقًا، النار على المتسبب في مرض لاعب مودرن سبورت أحمد رفعت، الذي فارق الحياة صباح اليوم السبت.

مرتضى منصور: اصبروا وحق أحمد رفعت مش هيضيع

كتب مرتضى منصور عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: "اصبروا حقه أن شاء الله مش هيضيع لازم يبقي فيه حد لبلطجة الوسط والاعلام الرياضي".

وأكمل: "أحمد رفعت الله يرحمه مش أول الضحايا ولا آخرهم، طول ما البلطجية اللي متصورين انهم فوق القانون والبشر متسابين مبرطعين في الرياضة وفي الاعلام".

واختتم: "الله يرحمك يا احمد شاب مؤدب موهوب يتيم مكسور علشان مالكش ظهر.. حقك مش هيضيع".

مسيرة لاعب مودرن سبورت أحمد رفعت

حقق أحمد رفعت العديد من الإنجازات، ونجح في التتوج بلقب كأس رابطة الأندية مع فيوتشر، وكأس السوبر المصري مع الزمالك، كما حصل على لقب أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة مع المنتخب المصري، وشارك دوليا مع المنتخب المصري الأول في 5 مباريات دولية.

ونجح في تسجل هدفين، كان من أروع الأهداف في مسيرة أحمد رفعت أبرزها هدفه في مرمى السودان خلال بطولة كأس العرب.