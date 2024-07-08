بورفؤاد يتألق في ختام بطولة بورسعيد الشاطئية الثانية للبومزا والفري ستايل

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أحمد جودة - القاهرة -



شهدت المدينة الشبابية ببورسعيد ختام بطولة بورسعيد الشاطئية الثانية للبومزا والفري ستايل، حيث تم تكريم نادي بورفؤاد الرياضي على إنجازاته ومشاركته الفعالة في البطولة.

حضر الحفل جاسر الشاعر، رئيس النادي، محمد مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

تأتي هذه البطولة ضمن الفعاليات الرياضية التي تهدف إلى تعزيز الأنشطة الشاطئية وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة.

وشاركت فيها عدة أندية من مختلف المحافظات، حيث تنافس الرياضيون في رياضات البومزا والفري ستايل وسط أجواء تنافسية وحماسية.

وأعرب د. جاسر الشاعر عن سعادته بتكريم النادي مشيدا بجهود اللاعبين والأجهزة الفنية في تحقيق هذه النتائج المتميزة، كما أثنى على تنظيم البطولة ومستوى المنافسة العالية التي شهدتها، مؤكدًا على أهمية مثل هذه الفعاليات في تطوير مهارات الشباب الرياضيين.

