نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد دياب يرد على تصريحات عامر الصيعري حول أزمة أحمد رفعت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية، رده على تصريحات عامر الصيعري، عضو مجلس إدارة نادي الوحدة الإماراتي، المتعلقة باللاعب الراحل أحمد رفعت.

نفي دياب في حديثه لبرنامج "الماتش" الذي يُقدمه هاني حتحوت على قناة "صدى البلد"، أن يكون قد تجاهل الرد على استفسارات مسؤولي الوحدة الإماراتي بشأن صحة أوراق رفعت.

وأكد رئيس الرابطة على ضرورة أن يتحقق النادي الإماراتي من صحة كافة الأوراق اللازمة، بما في ذلك قرار التجنيد، قبل إتمام صفقة الانتقال.

وأوضح دياب أنه لم يحدث تواصل مع مسؤولي الوحدة الإماراتي بعد انتهاء صفقة رفعت في يناير الماضي، مشيرًا إلى أن أي تأكيد على قانونية تواجد رفعت مع الفريق كان من المفترض أن يتم بوقت سابق.

واختتم دياب حديثه بالتأكيد على أن مسألة إرسال بطاقة اللاعب الدولية تخضع للوائح الدولية، وتتطلب عملية رياضية دقيقة تتم بعيدًا عن الجوانب الإدارية والقانونية.