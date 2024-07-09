نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد زاهر يكشف حقيقة مشاركة فيستون مايلي في مباراة الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد زاهر، المدير الإداري لنادي بيراميدز، أن مشاركة فيستون مايلي في مباراة الاتحاد السكندري، التي جرت اليوم، كانت قانونية رغم الشائعات التي تفيد بتعرضه للإيقاف.

قال زاهر في تصريحاته خلال برنامج "الماتش" مع هاني حتحوت على قناة "صدى البلد"،: "فيستون مايلي لم يحصل على بطاقة صفراء في مباراة طلائع الجيش كما تم تداوله، بل كان كريم حافظ هو من حصل على البطاقة الصفراء في الدقيقة 90 من تلك المباراة."

وأضاف المدير الإداري أن مشاركة مايلي في لقاء الاتحاد السكندري قانونية تمامًا، حيث لم يحصل اللاعب سوى على إنذارين فقط، وكانا في مباراتي سموحة في الدور الأول باستاد الدفاع الجوي، والدور الثاني باستاد الإسكندرية، فضلًا عن مباراة طلائع الجيش.

وأوضح زاهر أن النادي يعتمد على إخطارات الحكام بعد كل مباراة وكذلك لجنة المسابقات برابطة الأندية، ما يجعل من المستحيل حدوث خطأ في حساب الإنذارات.

وشدد زاهر على أن النادي يلتزم بجميع اللوائح والقوانين لضمان الشفافية والنزاهة في كل مسابقاته.