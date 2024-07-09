نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يهاجم وليد دعبس بعد تصريحاته ضد أحمد رفعت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هاجم أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت بعد تصريحاته الأخيرة بشأن الراحل أحمد رفعت، والذي توفاه الله يوم السبت الماضي.

وكتب ميدو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ‏‎وليد دعبس رجل غير مؤهل لتقلد اي منصب وغير مؤهل للحديث في الاعلام حتى لو طالع يتكلم عن فايدة المشبك وليه دمياط بتشتهر بيه".

ميدو يهاجم وليد دعبس بعد تصريحاته ضد أحمد رفعت

وتابع: مداخلته التليفزيونية مع حتحوت اثبتت إنه راجل خفيف، ومداخلته مع شبانه قبلها بيوم اثبتت إنه راجل ماعندوش ضمير، واللي يرمي كلام ويلمح تلميحات على بني ادم لسه متوفي بهذا الشكل علشان يتوه الحقيقة يبقى رجل لا يستحق انك حتى تبص في وشه أو تضيع وقتك معاه".

واضاف: فين النائب العام؟، مستني ايه علشان تستدعي اللي تتسببوا في وفاة ‎احمد رفعت الله يرحمه.. مستني ايه؟.

