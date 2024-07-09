نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يرفض الرحيل للرجاء المغربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامى محمد الليثى، عن رفض رضا سليم لاعب الأهلي العرض الذي تلقاه مؤخرًا من نادي الرجاء المغربي للانتقال إلى صفوفه في الموسم المقبل سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وأرسل نادي الرجاء المغربي، عرضا رسميا في الأيام الماضية للتعاقد مع رضا سليم على سبيل الإعارة لمدة موسما واحدا.

تصريحات الإعلامي محمد الليثي

وأوضح محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية: تلقى رضا سليم عرضًا من الرجاء الذي أقترب بشكل كبير من ضم محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق على سبيل الإعارة لمدة موسمًا بنية الشراء النهائي.

وتابع: رضا سليم أخطر مسئولو الأهلي بعدم رغبته في العودة للدوري المغربي وتمسك بالبقاء في الأهلي وحال تلقيه عرضًا من أوربا سيرحل بالتنسيق مع النادي.

