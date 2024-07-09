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أحمد جودة - القاهرة - مركز شباب الزهور يعتمد تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول ويستعد لدوري القسم الرابع

اعتمد مجلس إدارة مركز شباب الزهور، برئاسة مجدي عمار، تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، الذي سيشارك في دوري القسم الرابع لهذا الموسم.

أعلن محمد الشناوي، المشرف العام على النشاط الرياضي، عن التشكيل الجديد للجهاز الفني حيث تم تعيين محمد عبدالمعبود كمدير للكرة، محب خالد كمدير فني، أحمد أبو الحمد كمدرب عام، أحمد أسامة حمزة كمدرب، أحمد عبدالله كمدرب حراس المرمى، أحمد أيمن عوض كأخصائي علاج طبيعي.

أبدى مجلس الإدارة ثقتهم الكبيرة في الجهاز الفني الجديد وقدرته على تحقيق الأهداف المرجوة.

يأمل مسؤولو المركز أن يكون الفريق قادرا على تحقيق الصعود إلى القسم الثالث، مما يعزز من مكانة النادي .

