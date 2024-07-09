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أحمد جودة - القاهرة - توقع النجم الدولي الألماني السابق لوتار ماتيوس فوز فرنسا على إسبانيا في نصف نهائي كأس أمم أوروبا، في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء في ميونخ.

ماتيوس يتوقع نتيجة قمة فرنسا وإسبانيا

وكما اعتاد مؤخرا، نشر ماتيوس مرة أخرى توقعاته بشأن المباريات الحاسمة في عموده الأسبوعي في صحيفة (سبورت بيلد)، حيث أكد "الإسبان حتى الآن الفريق الذي أثار أكبر قدر من الإعجاب في بطولة أوروبا"، لكنه أشار إلى أن غياب لو نورمان وكارفاخال وبيدري "سيجعلهم في وضع أكثر حساسية".

وقال ماتيوس: "يمكنك أن ترى مدى معاناتهم ضدنا - المباراة ضد ألمانيا في ربع النهائي - لأن دفاعهم لم يكن مستقرا"، مشيرا إلى أن "رودري لاعب خط وسط ممتاز"، وأنه "على الجناحين، بالطبع يامال على اليمين وويليامز، أقوى قليلا على اليسار".

ومع ذلك، أبرز أن فريق المدرب لويس دي لا فوينتي يواجه "دفاعا فرنسيا قويا للغاية"، حيث يقدم ثيو هرنانديز "بطولة ممتازة على اليسار وفي الوسط يظهر نجم بايرن أوباميكانو مدى ثقته في التصرف عندما يشعر بالثقة"، مبديا تقديره أيضا لدور كانتي، الذي قال اللاعب الألماني السابق إنه "مثل رودري، لا يزال في أعلى فئة بهذا المركز".

وفيما يتعلق بفرنسا، قال ماتيوس إن "الهجوم الفرنسي لم يقنع بعد على الإطلاق، وهو أمر لا يصدق تقريبا بالنظر إلى القوة التي يمكنهم حشدها في الهجوم: مبابي وديميلي وتورام وكولو مواني وجريزمان وجيرو".

وأضاف: "يبدو أن المهاجمين الفرنسيين لا يتوافقون مع بعضهم البعض" وأن "كل واحد يلعب لنفسه بدلا من دعم بعضهم البعض بشكل مبتادل بعيدا عن المصلحة الشخصية".

وتابع: "لكنني أتخيل أنه مع احتمال الوصول إلى النهائي واللقب، سيضعون حدا لهذه الأنانية، مما يجعل الأمر خطيرا حقا على الإسبان، الذين يترنحون دفاعيًا. ولهذا السبب أقول: الفوز لفرنسا بفارق ضئيل"، متوقعا انتصار (الديوك) 2-1.

وكان ماتيوس قد توقع فوز ألمانيا على إسبانيا في مباراة الدور ربع النهائي بركلات الترجيح.

