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أحمد جودة - القاهرة - وصف جيسي مارش، مدرب منتخب كندا، مباراة فريقه مع نظيره الأرجنتيني بقيادة نجمه ليونيل ميسي، بأنها بمثابة "شرف" للمنتخب المنتمي لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم.

مدرب كندا يعلق على مواجهة الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا

وتلتقي كندا مع الأرجنتين صباح الأربعاء، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كوبا أمريكا"، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

وستكون هذه هي المواجهة الثانية بين المنتخبين في النسخة الحالية للمسابقة، بعدما سبق أن التقيا في المباراة الافتتاحية، التي فازت خلالها الأرجنتين (2-0).

وشدد مارش، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عشية المباراة التي تجرى بمدينة نيوجيرسي، على فرض رقابة لصيقة على ميسي خلال اللقاء.

وقال مارش "لم نلعب بشكل جيد مع ميسي في المباراة الأخيرة، فقد تمكن من الركض بحرية أمام حارس فريقنا كثيرا. لن نفرض رقابة فردية عليه، لكننا سنركز بالتأكيد على كيفية الدفاع ضده".

وأضاف المدرب الأمريكي "ستكون كيفية مراقبة ميسي مهمة حقا، والأشياء التي تجعل الأمر صعبا عليه مثل عدم الحصول على المساحة الكافية هي أهم شيء بالنسبة لنا".

أوضح مدرب كندا "لا نريده أن يركض بحرية في خط دفاعنا كما حدث في اللقاء الماضي، لكننا جميعا ندرك أنه أعظم لاعب على الإطلاق، والاحترام الذي نكنه له، سينعكس ذلك على الاستاد غدا بالتأكيد، لكن اللعب ضد لاعب مثله يعد دائما شرفا بالنسبة لنا".

وشدد مارش "لاعبونا سيكونون على أتم الاستعداد للمباراة وسيكونون متحمسين لها. التحدي كبير. وسنرى ما إذا كان بوسعنا تقديم أداء أفضل مما قدمناه في المواجهة الأولى".

يذكر أن الفائز من لقاء كندا، التي تشارك في كوبا أمريكا للمرة الأولى، والأرجنتين، بطلة العالم وحاملة لقب كوبا أمريكا، سوف يلتقي في النهائي مع الفائز من مباراة المربع الذهبي الأخرى بين كولومبيا وأوروجواي.