عاجل.. خطوة واحدة تفصل بوروسيا دورتموند عن ضم سيرهو جيراسي

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، أن الإعلان عن انتقال سيرهو جيراسي لاعب شتوتجارت إلى بوروسيا دورتموند بات وشيكا.

خطوة واحدة تفصل بوروسيا دورتموند عن ضم سيرهو جيراسي

وقالت شبكة "سكاي" إن جيراسي (28 عاما) ودورتموند توصلا لاتفاق فيما يخص عقده.

وأوضحت صحيفتا "شتوتجارتر تسايتونج" و"شتوتجارتر ناخريشتين" أنه تم تفعل الشرط الجزائي في عقد جيراسي مع شتوتجارت، حيث ذكرت التقارير الإعلامية أنه يساوي 18 مليون يورو (19.2 مليون دولار).

لكن لم يصدر أي تأكيد من الناديين، ومن المقرر أن يخضع اللاعب الغيني للكشف الطبي هذا الأسبوع.

وكان جيراسي هو ثاني هدافي الدوري الألماني في الموسم الماضي، مع شتوتجارت، الذي أنهى الموسم في المركز الثاني.

وأعلن دورتموند، وصيف بطل دوري أبطال أوروبا والذي سيدربه نوري شاهين، تعاقده بالفعل مع المدافع الألماني الدولي ولاعب شتوتجارت فالديمار أنتون أمس الإثنين ليحل محل ماتس هوميلز.

وأكد فلوريان فولجماوث، المدير الرياضي لشتوتجارت، رحيل الثنائي الأسبوع الماضي، ولكنه لم يعلن الفريق الجديد لهما.

انضمام جيراسي لدورتموند من شأنه أن يؤدي لرحيل سباستيان هالر، كما يظل مصير المهاجم نيكلاس فولكروج غير معلوم، وذكرت تقارير أن شتوتجارت مهتم بعمل صفقة تبادلية.