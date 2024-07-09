نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر والدة كريستيانو رونالدو: إدمان نجلي "كرة القدم" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - من المعروف أن نجم النصر السعودي ومنتخب البرتغال "39" عاما محترف منضبط، فهو يعتني بجسده بصرامة، ولا يدخن أو يشرب الكحول، لقد أخذه أسلوب الحياة هذا إلى قمة كرة القدم العالمية، ولكن هناك سبب حزين وراء ذلك.



وعندما كان رونالدو في سن العشرين فقد والده، حيث كان والده مدمنا على الكحول، وتوفى بسبب تعرضه لفشل الكبد.



وقالت والدة كريستيانو رونالدو ماريا دولوريس دوس سانتوس "69" عاما لصحيفة ديلي ريكورد" البريطانية: "شرب دينيس نفسه إلى قبر مبكر، الأمر الذي ترك كريستيانو في حالة من الدمار".



ويقال أن النجم البرتغالي عرض مرارا وتكرارا المساعدة على والده وأراد دفع تكاليف خدمات إعادة التأهيل، لكنه رفض وإستمر في الشرب، وفي مقابلة مع صحيفة "التايمز" في 2015، قال رونالدو: "كان في حالة سكر كل يوم تقريبا، لم أتعرف عليه قط حقا، لم نجري أي محادثة جادة على الإطلاق".



لكن لم يكن والده وحده هو الذي كان يعاني من مشاكل الإدمان، كما إضطر شقيق رونالدو هوجو أفير (49) عاما للذهاب إلى عيادة في العاصمة البرتغالية لشبونة بسبب مشكلة مخدرات، ودفع كريستيانو رونالدو تكاليف العلاج من جيبه الخاص.



وقالت والدته: "كان كريستيانو يبلغ من العمر 16 عاما في ذلك الوقت، كان يكسب أكثر ويدفع تكاليف علاج أخيه، ربما كانت الأمور ستختلف تماما لو لم يكن كريستيانو لاعب كرة قدم، شقيقه في حالة جيدة اليوم".



وأضافت: "لقد رأى كريستيانو ما يمكن أن يفعله الكحول والمخدرات للأشخاص من حوله، وهذا أحد الأسباب التي جعلته يصبح على ما هو عليه اليوم، ما حدث لعائلتنا يفسر لماذا كريستيانو ليس لديه رذائل، لا يدخن ولا يشرب، إدمانه هو كرة القدم".



وكريستيانو رونالدو أب لخمسة أطفال، لقد كان مع عارضة الأزياء الإسبانية الأرجنتينية جورجينا رودريجيز "30" عاما منذ خريف 2016، الإثنان لديهما طفلان معا.