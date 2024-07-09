فينيسيوس جونيور يعتذر ويوجه رسالة لجماهير السامبا

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أحمد جودة - القاهرة - تقدم فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد والمنتخب البرازيلي باعتذاره لجماهير بلاده بعد توديع بطولة كوبا أميركا.

حيث كان منتخب السامبا قد خرج من البطولة على يد نظيره منتخب أوروجواي من الدور ربع النهائي.

وانتهت المباراة حينها بالتعادل السلبي ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح والتي رجحت كفة رفاق داروين نونيز على حساب منتخب البرازيل بنتيجة (4/2).

رسالة هامة من فينيسيوس جونيور

ووجه فينيسيوس جونيور رسالة هامة لجمهور منتخب بلاده عبر حسابه الشخصي على تطبيق التواصل الاجماعي "إنستجرام".

حيث قال: "انتهت بطولة كوبا أمريكا وحان الوقت للتفكير فيما هو قادم، ومعرفة كيفية التعامل مع الهزيمة. الشعور بالإحباط يعود مرة أخرى بسبب ركلات الترجيح".

وتابع: "لقد أخطأت وحصلت على بطاقتين صفراويتين وشاهدت إقصاء الفريق من المدرجات مرة أخرى ولكن هذه المرة كان خطئي، أعتذر عن ذلك".

وأتم: "أعرف كيف أستمع إلى الانتقادات، مسيرتي مع المنتخب الوطني، لحسن الحظ، بدأت للتو. بجانب زملائي في الفريق، ستكون لدي الفرصة لإعادة منتخبنا الوطني إلى المكان الذي يستحقه، سنعود إلى القمة! أحبكم ونحن معًا!".

ويقدم اللاعب البرازيلي مستويات كبيرة خلال الآونة الأخيرة مع ناديه الحالي ريال مدريد الإسباني.

حيث نجح فينيسيوس في قيادة فريقه للتتويج بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني بالموسم الماضي

وكان اللاعب قد سجل خلال الموسم الماضي 24 هدفًا وصنع 11 غيرها خلال مشاركته في 39 مباراة مع ناديه

