نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في إطار معسكره الإعدادي.. النصر يواجه بورتو وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي النصر السعودي خوض مباراة ودية أمام فريق بورتو البرتغالي يوم 28 يوليو الجاري.

وكشف النادي السعودي عبر حسابه عن ملاقاة بورتو خلال معسكر الفريق المقام في البرتغال الذي إنطلق أمس إستعدادا للموسم الجديد.

ويخوض النصر بطولة كأس السوبر السعودي في أغسطس المقبل حيث يواجه التعاون في نصف نهائي البطولة.

ويتطلع النصر تحت قيادة مدربه البرتغالي لويس كاسترو لفترة إعداد قوية قبل إنطلاق الموسم الكروي الجديد، حيث سيخوض الفريق معسكر آخر في إسبانيا مطلع أغسطس المقبل.

