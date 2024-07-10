الأرجنتين تقصي كندا وتتأهل إلى نهائي كوبا أمريكا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب الأرجنتين في الفوز على منتخب كندا، وذلك ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا التي جمعت بينهما صباح اليوم.

نتيجة الأرجنتين وكندا في نصف نهائي كوبا أمريكا

وفاز منتخب الأرجنتين على منتخب كندا بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي احتضنها ملعب ماتلايف ستاديوم صباح اليوم.

وسجل جوليان ألفاريز، نجم الأرجنتين أولى أهداف منتخب بلاده في شباك كندا خلال الدقيقة الثالثة والعشرون من عمر المباراة بمساعدة دي بول.

وأردف ليونيل ميسي، جوهرة الأرجنتين بثاني الأهداف ببراعة في شباك كندا عند الدقيقة الواحدة والخمسون من عمر الشوط الثاني بمساعدة من اينزو فيرنانديز.

وأطلق حكم المباراة صافرته بعد احتساب أربع دقائق كوقت بدل من صافرة معلنًا تأهل الأرجنتين إلى نهائي كوبا أمريكا.