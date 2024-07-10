تعليق ميسي على تأهل الأرجنتين إلى نهائي كوبا أمريكا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - علق ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين على فوز منتخب بلاده ضد كندا في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا صباح اليوم.

وفاز الأرجنتين بهدفين مقابل لا شيء، في مباراة شهدت تألق ميسي وإحرازه ثاني أهداف المباراة في الدقيقة الواحدة والخمسون من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز يضرب منتخب الأرجنتين موعدًا هامًا مع الفائز من مباراة الأوروجواي وكولومبيا في نهائي كوبا أميركا.

تعليق ميسي على فوز الأرجنتين ضد كندا

وقال ميسي عقب المباراة: "كوبا اميركا بطولة صعبة للـغاية، صعبة جدًا مع اللعب في درجات عالية كذلك، التأهل للـنهائي مجددًا هو عمل عظيم وشيء يجب تسليط الضوء عليه".

وأردف: "يجب علينا الاستمناع لكل لحظة مع هذا المنتخب المميز، كل ما حققه هذا المنتخب شيء جنوني حقًا".