نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نابولي يعلن تعاقده مع الظهير الأيسر لروما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم، تعاقده مع المدافع الإيطالي ليوناردو سبينازولا قادمًا من روما.

وكان سبينازولا (31 عامًا)، الذي لعب 24 مباراة دولية، ضمن الفريق الذي توج ببطولة "يورو 2020".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) إنه تم اختياره ضمن فريق البطولة عقب فوز المنتخب الإيطالي على نظيره الإنجليزي بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي أقيمت بإستاد ويمبلي.

صفقات نابولي

وذكرت رسالة نشرها نابولي على حسابه بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي للإعلان عن الصفقة: "ليوناردو فخور لأنه سيصبح واحدًا منا".

ولعب الظهير الأيسر آخر 5 مواسم مع فريق روما، وهي الفترة التي شهدت تتويجه بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في 2022، عندما كان جوزيه مورينيو مدربًا للفريق.