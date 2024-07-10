نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلوك غير رياضي ودهس لزميلتها.. أزمة شهد سعيد تثير الجدل بعد ضمها لبعثة مصر للدراجات في أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عادت أزمة شهد سعيد لاعبة منتخب مصر للظهور من جديد وذلك بسبب مشاركة اللاعبة في أولمبياد باريس 2024.

وباتت مشاركة اللاعبة محل انتقاد بعد أحداث بطولة الجمهورية بالسويس في شهر إبريل الماضي والتي دفعت فيها زميلتها جنة عليوة خلال المنافسات والتي احتلت فيها شهد الترتيب الرابع بينما كادت جنة أن تحصد البرونزية.

وعقب هذه الدفعة أصيبت جنة بكسور في الكتف والضلوع وفقدان مؤقت للذاكرة لتعاقب الاتحاد المصري بإيقاف لمدة عام لمدة سنة وغرامة 5 الاف جنيه، كما قامت أسرة جنة عليوة بمقاضاة اللاعبة جنائيا.

اجتماع لاتحاد الدراجات

وبعد هذه الأحداث سيجري اتحاد الدراجات اجتماع عاجل بعد قليل لحسم مصير اللاعبة من المشاركة في الأولمبياد.

وأكد أن محمد وجيه عزام رئيس الاتحاد أنه سيراعي مصلحة مصر أولا، وأن جميع اللاعبات هم بمثابة بناته ولن يهدر حق أحد.

موقف اللاعبة من المشاركة في الأولمبياد

الاتحاد المصري بالفعل ارسل اسم شهد بالفعل للمشاركة في أولمبياد باريس في سباقي الاسبرينت وكارين

وذلك كونه لايحق له استبدال الاعبة بأخرى للمشاركة في الأولمبياد ولكن يحق له منعها فقط وفي هذه الحالة ستفقد مصر مقعد رسمي في أولمبياد باريس 2024

وحسبما أكد المتحدث الرسمي للشباب والرياضة أن القرار النهائي بالمشاركة من عدمها يعود لدى اتحاد اللعبة.