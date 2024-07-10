نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيه سي ميلان يكثف مفاوضاته لضم لاعب موناكو الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير فرنسية أن إيه سي ميلان دخل في مفاوضات مكثفة لضم يوسف فوفانا لاعب وسط موناكو الفرنسي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ميلان يرغب في ضم يوسف فوفانا

وأشارت التقارير أن ميلان أتم الاتفاق مع فوفانا علي كافة الشروط المالية والتعاقدية للانضمام في الميركاتو الحالي.

وكشفت أن موناكو الفرنسي رفض عرض مقدم من نادي نوتنجهام فورست الانجليزي لضم اللاعب بمقابل 30 مليون جنية استرليني.

و أنتقل يوسف فوفانا إلي صفوف موناكو عام 2020 قادمًا من نادي ستراسبورج بمقابل 15 مليون جنية استرليني.

وشارك اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 25 عام، مع فريقه الموسم الماضي في 32 مباراة أحرز خلالهم 4 أهداف.