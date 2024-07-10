نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب آيندهوفن يفاجئ جماهير الهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاجأ الدولي البلجيكي يوهان باكايوكو جماهير نادي الهلال السعودي في ظل المطالبات الخاصة بضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك من أجل تدعيم خط هجوم الفريق في الموسم الجديد بشكل رسمي، بناءا على رغبة من جانب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للهلال.



وحرص اللاعب على متابعة المطالبات الخاصة، بإمكانية إنتقاله إلى صفوف نادي الهلال بداية من الموسم القادم، وذلك في ظل الرغبة القوية من جانب جماهير النادي في التعاقد مع بوكايوكو في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب البلجيكي على مستوى خط الهجوم.



وشاهد بوكايوكو عبر حسابه على إنستجرام، المطالبات الخاصة بإمكانية إنتقاله لصفوف نادي الهلال بداية من الموسم المقبل، وذلك في ظل قيام جماهير الهلال "الزعيم" بتفعيل هاشتاج خاص عبر موقع "إكس" من أجل حسم صفقة اللاعب رسميا وتدعيم خط هجوم الفريق.



وتأتي الرغبة في ضم يوهان بوكايوكو ضمن خطة صناع القرار داخل نادي الهلال، في تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، من أجل الإستعداد للموسم القادم، في ظل مشاركة الفريق في العديد من البطولات المحلية والقارية إلى جانب المشاركة في كأس العالم للأندية.