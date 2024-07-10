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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة منتخب إنجلترا × هولندا Twitter بث مباشر بدون "تشفير" | نصف نهائي اليورو 2024

مشاهدة منتخب إنجلترا × هولندا Twitter بث مباشر دون "تشفير" | نصف نهائي اليورو 2024.. يستعد عشاق كرة القدم مساء اليوم الأربعاء لمشاهدة صراعٍ تكتيكي من العيار الثقيل، حيث يلتقي منتخبا إنجلترا وهولندا في مواجهة حاسمة على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" في دورتموند، وذلك في إطار الدور نصف النهائي لبطولة أمم أوروبا 2024 التي تقام حاليًا في ألمانيا.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة إنجلترا وهولندا خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

معركة نارية في دورتموند: إنجلترا تواجه هولندا في نصف نهائي يورو 2024

يسعى "الأسود الثلاثة" الإنجليزيون بقيادة النجم هاري كين إلى حسم اللقاء والتأهل للمباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي، بينما يطمح "الطواحين الهولندية" بقيادة ممفيس ديباي في إعادة إنجاز عام 1988 عندما تُوجوا بلقب البطولة.

وتشهد هذه المباراة تقليدًا عريقًا بين المنتخبين، حيث التقيا في 31 مباراة سابقة بكافة البطولات، حقق خلالها الإنجليز 13 انتصارًا مقابل 9 انتصارات للطواحين، بينما حسم التعادل نتيجة 9 مباريات.

ويتميز اللقاء بوجود نجوم كبار في صفوف كلا المنتخبين، أمثال هاري كين، ورحيم ستيرلينج، وبوكايو ساكا من جانب إنجلترا، وممفيس ديباي، وفرينكي دي يونج، وفيرجيل فان ديك من جانب هولندا.

وتُعدّ هذه المباراة بمثابة فرصة ذهبية لكلا المنتخبين لتحقيق حلم التتويج بلقب بطولة أمم أوروبا، ممّا يضفي عليها طابعًا من الإثارة والتشويق.

موعد مباراة إنجلترا وهولندا

يستعد عشاق كرة القدم لمشاهدة قمة كروية اليوم الأربعاء، حيث يلتقي منتخبا إنجلترا وهولندا في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2024، والتي تُقام حاليًا في ألمانيا.

وتُقام المباراة الحاسمة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" في مدينة دورتموند.

القنوات الناقلة لقمة إنجلترا وهولندا في نصف نهائي يورو 2024

يُمكنك متابعة مباراة إنجلترا ضد هولندا، المُقامة اليوم في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2024، عبر شاشات قناة "بي إن سبورت ماكس 1".

تتوفر القناة على مختلف الأقمار الصناعية في الوطن العربي.

جدول ترددات قنوات "بي إن سبورت" لمشاهدة مباراة إنجلترا ضد هولندا

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 12245 عمودي 27500 3/2 عرب سات 10729 أفقي 27500 3/2 بدر 4 12034 أفقي 27500 3/2 قمر HSAT 3357 أفقي 27500 5/6

تشكيل إنجلترا المتوقع ضد هولندا



وجاء تشكيل إنجلترا المتوقع ضد هولندا، كالتالى

حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: ووكر، ستونز، جويهي.

خط الوسط: ساكا، ماينو، رايس، لوك شاو.

خط الهجوم: هاري كين، بيلينجهام، فودين.

تشكيل منتخب هولندا المتوقع

حراسة المرمى: فيربروجين.

خط الدفاع: دومفريس، دي فري، فان دايك، ناثان أكي.

خط الوسط: شوتين، تشافى سيمونز، ريندرز.

خط الهجوم: ستيفن بيرجوين، ممفيس ديباي، كودى جاكبو.

تاريخ مواجهات إنجلترا وهولندا



وتفوق المنتخب الإنجليزي على نظيره الهولندي في تاريخ المواجهات قبل لقاء اليوم في البطولة الأوروبية، بعدما تقابلا في 31 مباراة بجميع البطولات على مر التاريخ، وحقق الأسود الثلاثة الفوز في 13 مباراة، مقابل 9 انتصارات «للطواحين»، فيما حسم التعادل نتيجة 9 مباريات.

وتمكن منتخب إنجلترا من تسجيل 72 هدفًا داخل شباك هولندا، فيما سجل «الطواحين» 37 هدفًا في شباك الأسود الثلاثة قبل مباراة اليوم في الدور نصف نهائي.