حافلة الزمالك تصل ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش

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أحمد جودة - القاهرة - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لخوض مباراة طلائع الجيش، المقرر لها مساء اليوم الخميس في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حافلة الزمالك تصل ستاد الكلية الحربية

حرص لاعبو الفريق الأبيض وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للمباراة المرتقبة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الطلائع في التاسعة مساء اليوم الخميس باستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.