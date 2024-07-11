كاس تصدم الإسماعيلي بسبب مستحقات لاعبه السابق

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أحمد جودة - القاهرة - أيدت المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، اليوم، الخميس، حكم قرار غرفة تسوية المنازعات الرياضية، بإلزام النادي الإسماعيلي بسداد مبلغ 860 ألف دولار، للاعب جان موريل، بخلاف فائدة 5%، أي ما يوازي 45 مليون جنيه مصري.

كاس تصدم الإسماعيلي بسبب مستحقات موريل

ارتدى جان موريل قميص الدراويش في 8 مباريات فقط بجميع المسابقات خلال موسم 2021-22، بعدما تعاقده مع مجلس يحيى الكومي.

ولجأ اللاعب للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمحكمة الرياضية الدولية "كاس"، للحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادي الإسماعيلي منذ ولاية يحيى الكومي لزمام الأمور في النادي.