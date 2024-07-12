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أحمد جودة - القاهرة - تحدثت نانسي القاضي، المشرف العام على فريق كرة القدم النسائية بنادي سيراميكا كليوباترا، عن آخر الإستعدادات داخل نادي سيراميكا كليوباترا بعدما تقرر إنشاء فريق كرة قدم نسائية خلال المرحلة المقبلة.

نانسي القاضي: هدفنا في سيراميكا كليوباترا ضخ لاعبات للمنتخب الوطني لرفع أسم مصر في المحافل الدولية

حيث استقر مسئولي نادي سيراميكا كليوباترا أحد أبرز أندية الدوري الممتاز للرجال في السنوات الأخيرة، على تأسيس فريق لكرة القدم النسائية للمشاركة في بطولة الدوري للموسم المقبل.

واتخاذ مسؤولو سيراميكا كليوباترا كافة الإجراءات اللازمة من أجل المشاركة، في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، في نسختها الجديدة الموسم الكروي 2024-2025.

ويبدأ فريق سيراميكا كيلوباترا خلال الفترة المقبلة، الإستعداد لتكوين فريق الكرة النسائية، من أجل الظهور للنور خلال الفترة المقبلة.

وتقرر اسناد الإشراف على فريق الكرة النسائية إلى نانسي القاضي، المشرف العام السابق على فريق السيدات بالنادي الإسماعيلي.

ومن المقرر أن تنطلق اختبارات الكرة النسائية بنادي سيراميكا كليوباترا، يوم السبت الموافق 20 يوليو الجاري.

وقالت نانسي القاضي في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج الرياضي " أن تلك الخطوة جاءت لمواكبة التطورات الرياضية التي طرأت على الساحة الرياضية المصرية في الفترة الأخيرة".

وتابعت:" كرة القدم النسائية لا تقل أهمية عن كرة القدم للرجال في الوقت الراهن".

وأضافت:" هدفنا ضح لاعبات إلى المنتخب الوطني للكرة النسائية، لرفع أسم مصر في المحافل الدولية ".

وأكدت:" هدفنا النجاح لفريق فتيات كليوباترا بإسم النادي الكبير المعتاد على الريادة".

وأوضحت:" نبحث عن تكوين فريق يمتلك جميع العناصر وقادر على تحمل المسئولية خلال المرحلة المقبلة"

وأردفت القاضي: "نحن في مرحلة تكوين فريق بالإضافة إلى تكون فرق بقطاع الناشئات للكرة النسائية ".

وعن فترة الإختبارات واختيار اللاعبات التي ستمثل فريق كليوباترا خلال الموسم المقبل، أوضحت القاضي:" نحن الآن في مرحلة الإختبارات، وبالتأكيد عنصر الخبرة مهم جدًا والأولوية ستكون للأفضل ".

وأشارت إلى أنه يركزون في الوقت الحالي على تكوين فرق بمختلف الاعمار السنية بوجود اجهزة فنية، لاختيار أفضل العناصر

واستطردت:" في الفترة الأخيرة أصبح الاهتمام أكبر بكرة القدم النسائية في الأندية المصرية، مما يجعل المواهب تظهر بشكل أفضل من خلال بطولة الدوري، والمواهب تفرض نفسها على المنتخب، سنرى المنتخب متماسك وقوي مع الطفرة في مجال الكرة النسائية خلال المرحلة المقبلة ".

وأتمت: "بالتأكيد هناك مواهب عديدة في مصر وهدفنا أن تكون فتيات كرة القدم للكرة النسائية بنادي كليوباترا مشاركة في رفع أسم مصر في المحافل الدولية".

وتبحث نانسي القاضي خلال المرحلة المقبلة عن تحقيقات نجاحات قوية وملموسة في كرة القدم النسائية بعدما تولت منصب المشرف العام على كرة القدم للكرة النسائية بنادي سيراميكا كليوباترا.

