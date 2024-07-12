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أحمد جودة - القاهرة - قدم نادي فاسكو دا جاما البرازيلي، الخميس، فيليب كوتينيو كلاعب جديد في صفوف الفريق الذي يعود إليه بعد 14 عامًا من رحيله عنه.

كوتينيو بعد عودته لفاسكو دا جاما: أخوض حربا

وقال كوتينيو، في مؤتمر صحفي: "لقد تخليت عن أشياء كثيرة، الحقيقة، لست أنا فقط، فاسكو فعل كل شيء حتى أكون هنا. السبب الرئيسي لعودتي هو حب النادي. ممتن للغاية لأنني نشأت فيه".

ويخوض لاعب ليفربول وبرشلونة السابق الموسم المقبل مع فاسكو دا جاما على سبيل الإعارة من أستون فيلا، وسيرتدي القميص رقم 11.

واعترف كوتينيو بأنه عاش في الأسابيع الأخيرة الكثير من القلق أثناء الاتفاق على عودته إلى فاسكو، وهو الأمر الذي قرره بعد التحدث مع عائلته "قبل نحو 6 أشهر".

ولعب كوتينيو الموسم الماضي مع الدحيل القطري، على سبيل الإعارة أيضًا من أستون فيلا، حيث لم يتمكن من إثبات نفسه مثلما فعل مع ليفربول بين عامي 2013 و2018.

وقال في ظهوره برفقة رئيس فاسكو بيدرو باولو دي أوليفيرا: "أعود بعمر 32 عامًا، وما زلت شابًا، لكني آمل أن أشارك في العديد من الأمور الجيدة التي أعتقد أنها ستحدث داخل هذا النادي".

وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن فاسكو سيساعده على العودة إلى المنتخب الوطني، أكد أن هدفه الرئيسي هو تقديم أقصى ما لديه لتحقيق أهداف النادي، الذي يراه قادرًا على المنافسة على الألقاب.

وعانى فاسكو العام الماضي للبقاء في دوري الدرجة الأولى، وقد بدأ الفريق هذا العام بشكل أفضل قليلًا ويتواجد في منتصف ترتيب البطولة البرازيلية.

لكنه، تجنب الحديث عن مستقبله بعد منتصف عام 2025، عندما تنتهي إعارته.

وقال: "أريد أن أفكر في كل مباراة على حدة، كل مباراة ستكون بمثابة نهائي وحرب، يجب أن أقدم أفضل ما لدي هذا العام وأرد كل الحب الذي منحته لي الجماهير".

وغادر كوتينيو فاسكو في عام 2010 وكانت وجهته الأولى في أوروبا هي إنتر ميلان. ثم لعب لإسبانيول، ثم ليفربول.

ولفت أداؤه الجيد أنظار برشلونة الذي دفع مبلغا فلكيا لسد الثغرة التي خلفها رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان.

ولم يجد مكانه في تشكيلة برشلونة واضطر إلى الإعارة إلى بايرن ميونخ لينضم لاحقًا إلى فريق أستون فيلا الإنجليزي.

