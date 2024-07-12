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أحمد جودة - القاهرة - قبل ساعات من المواجهة المرتقبة في نهائي كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) بين إسبانيا وإنجلترا، تشير الأرقام إلى تفوق منتخب ‘‘لا روخا‘‘.

بالأرقام.. إسبانيا تتفوق على إنجلترا قبل نهائي يورو 2024

وفاز المنتخب الإسباني حتى الآن ضعف عدد مرات فوز إنجلترا، 6 مقابل 3؛ وكذلك ضعف الأهداف تقريبًا 13 مقابل 7، والتسديدات 108 مقابل 66، وذلك في المباريات الست الأولى بالمسابقة، قبل أن يتواجها في المباراة الحاسمة الأحد المقبل على الملعب الأولمبي في برلين.

وصرح مدرب إنجلترا جاريث ساوثجيت بعد فوزه على هولندا في نصف النهائي "إنهم يضغطون بشكل جيد للغاية. يجب أن نكون جيدين مع الكرة وبدونها أيضًا. إنها مباراة نهائية. إسبانيا أفضل فريق في البطولة حتى الآن".

وتشير الإحصائيات إلى تفوق إسبانيا بعد فوزها في جميع مبارياتها الست، ضد كرواتيا (3-0)، إيطاليا (1-0)، ألبانيا (1-0)، جورجيا (4-1)، ألمانيا (2-1) وفرنسا (2-1). بينما كان مشوار المنتخب الإنجليزي متذبذبا: 3 انتصارات و3 تعادلات، على الرغم من عدم وجود أي هزائم أيضًا.

لكن المشاعر مختلفة لدى المنتخبين، ففريق لويس دي لا فوينتي لم يتعرض لأي هزيمة طوال البطولة، وفريق جاريث ساوثجيت كان يفوز بصعوبة في المباريات الإقصائية؛ فقد قلب تأخره بهدف أمام سلوفاكيا إلى فوز 2-1 بهدفي جود بيلينجهام في الدقيقة 95 وهاري كين في بداية الوقت الإضافي؛ ثم فازوا على سويسرا بركلات الترجيح، وفي نصف النهائي حققوا فوزا صعبا على هولندا 2-1 بعد تأخرهم بهدف.

وسجلت إسبانيا 6 أهداف أكثر من إنجلترا، لأنها تسدد أيضًا أكثر منها. هناك فرق 42 تسديدة: 108 مقابل 66. ليس هذا فقط. أطلق الفريق الإسباني 37 كرة بين الخشبات الثلاث، أي ضعف منتخب إنجلترا تقريبا (19).

وهناك فارق كبير في التسديدات ودقة التصويب يعبر عن الفروق الهجومية بين الفريقين.

كما نفذت إسبانيا هجمات أكثر من إنجلترا، بـ 351 هجمة مقارنة بـ 313 للإنجليز. وبلغ عدد الركلات الركنية لإسبانيا 34 مقابل 22.

وبالمثل، استعادت إسبانيا عددًا أكبر من الكرات 255 مقابل 225.

وهناك إحصائية واحدة تظهر كاستثناء: الاستحواذ. تتفوق إنجلترا باستحواذها على الكرة بنسبة 58.8% مقارنة بإسبانيا 57.3%.

