نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تذاكر نهائي كوبا أمريكا تسجل أرقاما فلكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبلغ قيمة أرخص تذكرة لنهائي كوبا أمريكا، الذي سيجمع بين الأرجنتين وكولومبيا، الأحد المقبل في ميامي، 2249.48 دولار وفقا لعملية بحث على منصة "تيكت ماستر" التي أجريت الخميس.

تذاكر نهائي كوبا أمريكا تسجل أرقاما فلكية

وكانت التذكرة الأرخص ثمنا التي عرضتها منصة بيع التذاكر وإعادة البيع، وهي التذكرة التي تشير إليها كوبا أمريكا على موقعها الرسمي، في القسم 305 من ملعب هارد روك، وهو القسم الأعلى خلف أحد المرميين.

وتبلغ تكلفة التذكرة نفسها 1887 دولارا، بالإضافة إلى 358.53 دولار "رسوم الخدمة"، و3.95 دولار "رسوم المعالجة الأخرى".

وعلى النقيض من ذلك، كانت أغلى تذكرة عرضتها شركة تيكيت ماستر تكلفتها 11903.95 دولارا وكانت متاحة في عدة مناطق من الملعب.

وكان أحد تلك المقاعد في الصف الأمامي، بجوار الملعب، في القسم 143، الذي يقع على خط جانبي بالقرب من الزاوية.

وتبلغ قيمة التذكرة على هذا النحو 10 آلاف دولار أمريكي، ولكن هناك أيضا "رسوم خدمة" بقيمة 1900 دولار و"رسوم معالجة أخرى" بقيمة 3.95 دولار.

وتقام المباراة النهائية بين الأرجنتين وكولومبيا، والتي من المتوقع أن تشهد أجواء رائعة في المدرجات، يوم الأحد ابتداء من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (00.00 بتوقيت جرينتش يوم الإثنين المقبل) على ملعب ميامي دولفينز.

