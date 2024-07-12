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أحمد جودة - القاهرة - اختارت لجنة التحكيم في اتحاد أمريكا الجنوبية، الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس، لإدارة نهائي كوبا أمريكا، بين الأرجنتين وكولومبيا.

صافرة برازيلية لنهائي كوبا أمريكا

ويقام نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، فجر الأحد المقبل، على ملعب هارد روك، في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان كلاوس، الذي أدار في بطولة كوبا أمريكا، مباراة فنزويلا والمكسيك بدور المجموعات، حكم المباراة الأخيرة التي خسرها المنتخب الكولومبي أمام الأرجنتين بهدف نظيف في فبراير/شباط 2022 في تصفيات كأس العالم.

كما أدار مباراة كولومبيا أمام بيرو في كوبا أمريكا 2021، وكذلك المباراة أمام باراجواي التي انتهت بالتعادل 1-1 في التصفيات.

وأدار كلاوس، مباراتين في مونديال قطر 2022 في مرحلة المجموعات، وهما مباراة انجلترا وإيران (6-2)، وكندا والمغرب (1-2).

